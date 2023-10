Elicottero precipita, chiusa al traffico la E15 - Tiberina

Altro incidente nei cieli della nostra regione, dopo lo schianto drammatico in provincia di Ferrara dello scorso 10 ottobre (dove ha perso la vita un imprenditore residente nel bolognese) oggi un altro elicottero - stavolta militare - è precipitato a Ravenna. Lo rende noto Anas, informando sul conseguente impatto sul traffico: "A seguito della caduta di un elicottero militare in un campo adiacente, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) nei pressi del km 248". Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana - Mirabilandia (km 243,500)".

La chiusura si è resa necessaria per consentire alle Forze dell’Ordine la gestione dell’evento e far defluire i flussi di traffico della zona interessata dall’incidente.Sul posto sono presenti, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Come ricostruisce Ravenna Today un elicottero militare è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in un campo nei pressi dell'aeroporto La Spreta . Dalle prime informazioni pare che attorno alle 15 il velivolo a causa di un'avaria abbia tentato l'atterraggio di emergenza, finendo però a terra rovesciato su un fianco.

Sul posto i soccorsi del 118 che hanno soccorso pilota e copilota - un 40enne e un 50enne - trasportati all'ospedale di Cesena. Nessuno dei due, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.