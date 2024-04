Escavatore si ribalta, paura per due operai caduti nel Reno | VIDEO

Nuova paura ieri a Bologna per due operai, vittima di uno spaventoso incidente mentre erano al lavoro. Da quanto si apprende stavano lavorando con un escavatore che - per cause in via di accertamento- si è ribaltato facendoli cadere nel Reno lungo il quale si trovavano all'opera.

Erano in balia della corrente del fiume, quando è scattato l’allarme. Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco, che con l'elisoccorso è riuscito a trarre in salvo i due uomini. E' accaduto nel pomeriggio di ieri - 12 aprile - nei pressi della tangenziale Nord di Bologna.

Ad attivare i soccorsi sono stati alcuni uomini della Polizia di Stato. Da quanto si apprende, alle ore 15 circa, alcuni agenti a bordo di una volante, passando sulla tangenziale hanno notato un operaio, italiano del 1984, aggrappato ad un muletto che stava sprofondando all’interno del fiume. L’uomo attraversava con il mezzo il fiume per ultimare dei lavori di manutenzione alle travi che sorreggono la tangenziale bolognese e, una volta arrivato a metà del fiume, rimaneva bloccato, è riuscito a portarsi fuori dall’abitacolo a cui è rimasto aggrappato pericolosamente.

Immediatamente gli agenti sono scesi dalla vettura istituzionale per prestare soccorso all’uomo e hanno così scorto un altro operaio, tunisino del 2002, gettarsi in acqua per aiutare il collega in difficoltà, restando però anch’esso bloccato a causa della forte corrente.

Gli agenti hanno quindi allertato i canali di emergenza richiedendo tempestivamente l’intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari del 118, e, senza esitazione, hanno lanciato una corda che ha raggiunto uno dei due operai a cui era stata data indicazione di legarla in vita così da assicurarsi alla stessa. L’uomo ha seguito le indicazioni degli agenti, i quali, nonostante la gravità della situazione, sono riusciti a tranquillizzarlo, con non poche difficoltà, permettendolo di avvicinarsi al collega aggrappato al muletto, assicurando anche quest’ultimo con la corda fornita dagli operatori.

Così si è riusciti a evitare che i due operai venissero trasportati via dalla corrente durante il tempo necessario all’arrivo dei vigili del fuoco che, dopo pochi minuti, gli hanno tratti in salvo