Elicottero in sorvolo su Bologna: ecco cosa è successo

Il rumore di un elicottero dei Carabinieri in sorvolo dalla prima mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, smuove la curiosità e, anche la preoccupazione in qualche caso, di diversi cittadini del centro e della prima periferia di Bologna.

In tanti si chiedono il motivo di questo lungo girovagare sui cieli del capoluogo emiliano. Un copione che si è ripetuto già altre volte.

Il perché dello spiegamento di forze dell'ordine anche per via aerea è che in queste ore si sta svolgendo una vasta operazione anti-droga. Sono impegnati oltre 100 Carabinieri e sono stati sequestrati beni di ingente valore, tra cui alcuni immobili.