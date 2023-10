Incidente nei cieli, precipita elicottero decollato da Ozzano

Oggi martedì 10 ottobre, poco prima di mezzogiorno, un elicottero decollato da Ozzano è precipitato nella campagna di Bodeno, in provincia di Ferrara.



Secondo quanto si apprende, come riportato da FerraraToday, il mezzo, che stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe un ultraleggero, si sarebbe inabissato nel bacino della Cava 6, nei pressi del Cavo Napoleonico. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco (con il nucleo sommozzatori da Bologna) e i carabinieri. Alcuni testimoni avrebbero notato degli indumenti e diversi detriti galleggiare sul pelo dell'acqua. Le prime indiscrezioni parlano infatti di un boato e di una possibile esplosione avvenuta in cielo. A bordo pare ci fossero due persone.

Inizialmente era circolata la notizia che l'elicottero si fosse alzato in volo dall'Aviosuperficie di FlyOzzano, uno dei principali punti di decollo e atterraggio di aeromobili nel Bolognese, ma dalla struttura smentiscono che l'elicottero sia partito da lì: "Non abbiamo registrato passaggi di elicotteri questa mattina", spiega il gestore Diego Galli, "può essere partito da una delle svariate strutture private che ci sono ad Ozzano".

Articolo in aggiornamento