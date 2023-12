Elicottero in sorvolo oggi su Bologna: ecco cosa sta succedendo

Un rumore di sottofondo sta accompagnando da ore oggi, 5 dicembre, i residenti del centro e della prima periferia di Bologna. Sui cieli felsinei è infatti in sorvolo un elicottero della polizia di stato. In tanti si stanno chiedendo il perchè della lunga ispezione aerea sul capoluogo emiliano. Il motivo - come rende noto la Questura - è che in queste ore si stanno svolgendo alcuni servizi mirati “ad alto impatto” in tutto il territorio cittadino. Questa tipologia di azioni, che periodicamente le forze dell'ordine attivano, hanno come finalità la prevenzione e il contrasto dei reati legati alla microcriminalità.