Elicottero in sorvolo su Bologna: ecco cosa sta succedendo

Sui tetti del capoluogo emiliano dalla prima mattinata è in volo un elicottero della polizia

Un rumore di sottofondo accompagna dalla prima mattina di oggi, giovedì 20 luglio, i residenti del centro e della prima periferia di Bologna. Sui cieli felsinei è infatti in sorvolo da qualche ora un elicottero della polizia di stato.

In tanti si stanno chiedendo il perchè della lunga ispezione aerea sul capoluogo emiliano. Il motivo - come rende noto la Questura - è che in queste ore si sta svolgendo una vasta operazione anti-droga volta a disarticolare una banda criminale dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish.