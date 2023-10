Elicottero precipitato, alla guida Hazem Bayumi. Ancora ignota l'identità del passeggero

Si fanno sempre più deboli le speranze di ritrovare in vita Hazem Bayumi, imprenditore bolognese di origini egiziane, dopo che ieri l’elicottero di sua proprietà era caduto nella Cava 6 di Settepolesini, in provincia di Ferrara. A guidare il velivolo era proprio Bayumi: 73 anni, laureato in farmacia e imprenditore di successo, l’uomo era un grande appassionato di volo ed un esperto pilota. Da poco, infatti, aveva acquistato un Augusta Bell 206B. Come scrive FerraraToday, è ancora ignota l’identità del passeggero, per la quale si dovrà attendere la definitiva conferma una volta recuperate le salme.

L'incidente

Secondo le prime informazioni sembrava che l'elicottero si fosse alzato in volo dall'Aviosuperficie di FlyOzzano, uno dei principali punti di decollo e atterraggio di aeromobili nel Bolognese, ma dalla struttura smentiscono che sia partito da lì: "Non abbiamo registrato passaggi di elicotteri questa mattina", spiega il gestore Diego Galli, "potrebbe forse essere partito da una delle svariate strutture private che ci sono ad Ozzano".

Subito dopo l'incidente, sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco (con il nucleo sommozzatori da Bologna) e i Carabinieri. Alcuni testimoni avrebbero notato degli indumenti e diversi detriti galleggiare sul pelo dell'acqua. Una delle persone presenti sul posto ha anche detto di aver sentito un boato (forse un'esplosione) e di aver visto la parte posteriore del velivolo - ovvero la coda - cadere in acqua.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) fa sapere di aver aperto un’inchiesta di sicurezza sull’incidente occorso, oggi ,10 ottobre, all’elicottero Bell 206B JetRanger III marche di registrazione T7-HZM, inabissatosi, con a bordo due persone, in un bacino d’acqua in località Settepolesini . Un investigatore dell’ANSV è stato inviato sul luogo dell'incidente per effettuare il sopralluogo operativo. "In linea con quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010 - aggiunge l'Agenzia - l’ANSV si sta coordinando con l’Autorità giudiziaria e con i Vigili del fuoco".

“Alcuni operai che lavorano qui vicino hanno sentito un rumore - scrive il Corriere di Bologna riportando le parole di Enrico Franceschini, direttore Vigili del Fuoco Ferrara - poi sono intervenuti con la loro barca, recuperando alcuni oggetti. Pensavano di recuperare delle persone, che però non sono state trovate. Per ora abbiamo trovato solo dei pezzi dell’elicottero, che sono distribuiti in un raggio di 150 metri. Ma al momento la nostra priorità sono i corpi: solo dopo recupereremo i pezzi del velivolo”.