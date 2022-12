Eligio scomparso da via Pasubio: attivati sommozzatori e unità cinofile

Non dà sue notizie dalla sera del 6 dicembre Eligio Di Stefano, 51 anni. Si sarebbe allontanato dalla sua abitazione in via Pasubio senza cellulare e con pochi euro in tasca.

Il 7 dicembre, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella convivente "è stato attivato il Piano provinciale per le persone scomparse, al fine di dare immediato avvio al concorso nelle ricerche - fa sapere la Prefettura - Il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso è stato affidato alla Questura di Bologna" visto che la denuncia è stata sporta alla Polizia.

Purtroppo le ricerche non hanno ancora dato esito e questa mattina è stata convocata presso la Prefettura la Cabina di regia, come previsto dal Piano provinciale per le persone scomparse "nelle ipotesi in cui risulti utile un raccordo operativo più stringente tra gli enti coinvolti nelle operazioni di ricerca" scrivono ancora da Palazzo Caprara.

La Cabina di Regia è composta da Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Agenzia regionale di protezione civile, Comune di Bologna, Centrale Operativa 118 Emilia Est e Consulta provinciale del Volontariato.

Dalle ore 11:00 di oggi, le operazioni di ricerca si stanno svolgendo anche con l’impiego di sommozzatori e unità cinofile dei VVF, unità cinofile delle associazioni di volontariato e squadre di volontari a piedi.

Della scomparsa del sig. Eligio si sta occupando anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?": è di corporatura normale, è alto circa 1.80, con occhi verdi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una giacca impermeabile nera con cappuccio e pellicciotto sintetico, jeans e scarpe di cuoio nere. Segni particolari:sul bicipite è visibile la cicatrice del vaiolo: "I familiari temono che possa essere in difficoltà perché deve assumere una terapia farmacologica che non ha con sé. Tende a camminare con le mani in tasca, guardando a terra; ha una leggera calvizie e si stropiccia frequentemente gli occhi", si legge sul sito della trasmissione di Rai 3.