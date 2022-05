Elisabetta Franchi cerca un responsabile marketing: centinaia di curricula in poche ore

Da quanto si è appurato, le candidature per un posto da responsabile marketing per l'azienda della designer e stilista Elisabetta Franchi sarebbero arrivate a 700 a poco più di 24 ore dalla pubblicazione dell'annuncio su Linkedin.

Tra i requisiti richiesti alla "risorsa" che "sarà di supporto alla proprietà nelle relazioni esterne e in tutte le attività volte alla promozione del brand con partecipazione attiva nelle scelte strategiche" almeno 5 anni di esperienza nel settore moda, capacità di lavorare in modo indipendente e multi-task, italiano e Inglese eccellenti sia nel parlato che nello scritto, capacità di occuparsi anche di mansioni più operative, residente ovunque, ma pronto a un trasferimento in zona, flessibilità, creatività e proattività e problem solving.

La stilista, finita al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni durante un evento a Milano ("Oggi le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano h24"... ), aveva poi corretto il tiro dicendo di non meritare la "gogna mediatica" e di aver voluto in qualche modo richiamare lo stato italiano alla tutela delle donne lavoratrici.

Proteste, tra serio e faceto

Tra le proteste davanti al suo punto vendita in Galleria Cavour a Bologna, i commenti "contro" sui social e i dibattiti televisivi, l'azienda di Franchi è stata condannata per "comportamento antisindacale" per aver sanzionato delle lavoratrici in sciopero, con una sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna.

La manager è finita anche nelle "grinfie" della conduttrice e comica Luciana Littizzetto che le ha dedicato una letterina sarcastica e pungente.

Quindi la domanda sorge spontanea: le candidature saranno tutte over 40 e all'ennesimo giro di boa?

(Elisabetta Franchi: foto archivio)