"Comportamento antisindacale", Elisabetta Franchi perde in tribunale

"Comportamento antisindacale" per aver sanzionato delle lavoratrici in sciopero. La sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna colpisce Betty Blue, l'azienda della stilista Elisabetta Franchi, finita al centro di un polverone mediatico per aver dichiarato di non assumere donne giovani per incarichi dirigenziali, temendo lunghe assenze in caso di maternità.

A portare Franchi di fronte al giudice del lavoro la Filcams-Cgil. "Pur accogliendo solo in parte le istanze da noi promosse, la sentenza costringe di fatto l'impresa ad attivare quel confronto sugli straordinari così insistentemente richiesto", commenta il sindacato.

"Se da un lato viene respinta l'obbligatorietà del confronto preventivo sul tema di straordinari, in virtù di una rigida interpretazione delle norme del contratto nazionale, su cui ci riserviamo di valutare una futura opposizione, dall'altro lato si esplicita inequivocabilmente che non può essere messa in atto alcuna azione contro le lavoratrici e i lavoratori in sciopero", spiega Lorenza Giuriolo la Filcams.

"Auspichiamo pertanto che ora possa avere termine la conflittualità che ha caratterizzato questa fase, avviando nuove relazioni sindacali strutturate sul confronto fra le parti e non sugli ordini di servizio imposti dall'impresa", conclude.