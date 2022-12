Congresso Pd, è ufficiale: Elly Schlein si candida alla segreteria

"Io, insieme a voi, voglio diventare la segretaria del nuovo Partito democratico". Lo dice cosi' Elly Schlein, durante l'incontro 'Parte da noi', al Monk di Roma, candidandosi al congresso Pd e sfidando il suo ex collega di giunta in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Peraltro è stato lo stesso Bonaccini a contattarla per esprimerle vicinanza, dopo l'attentato incendiario che ha visto coinvolta l'auto della sorella ad Atene. Per questi fatti la stessa deputata è messa sotto vigilanza da parte della prefettura.

Schlein ha parlato per circa un'ora, circondata da molti volti della cosiddetta società civile ma anche da qualche big di peso dell'ala sinistra del Pd, come l'ex ministro per il Sud Beppe Provenzano. Nel suo discorso poche ma taglienti stoccate al governo Meloni, ma soprattutto il messaggio è rivolto all'interno del partito.

"Non siamo qui per una partita da resa dei conti identitaria -ammonisce la deputata emiliana- ma fare una cosa molto più difficile: il nuovo Pd. Salvare il Pd ma senza rinunciare a un profilo e identità chiara e coerente". "Una sfida a tutte le culture del Pd: come cambiamo un modello neoliberista che è inadeguato per il pianeta. Possiamo fare questa discussione o dirci che e' andato tutto bene?", aggiunge.

"In settimana prendo tessera Pd"

Durante l'intervento un altro grande annuncio, la tessera del Pd, un passaggio ancora non finalizzato rimproveratole da molti dentro al partito. "Proprio a questo scopo, anche se il percorso che è stato approvato dall'assemblea nazionale non lo richiede subito, vi dico che io questa settimana prenderò di nuovo la tessera del Partito democratico" proclama Schlein. "E non lo faccio semplicemente per iscrivermi a un partito, e non lo faccio nemmeno per iscrivermi a una partita quella congressuale, me per rispetto per questa comunità".