Schlein in visita nei luoghi colpiti dall'alluvione

Elly Schlein nei luoghi colpiti dall’alluvione. Oggi la segretaria del Pd ha fatto visita nella Vallata del Santerno, dove si trovano molti Comuni di piccole dimensioni ma che contano oltre 500 sfollati, messi in ginocchio dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Con la sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli e con quello di Borgo Tossignano Mauro Ghini è andata a vedere di persone la situazione tra strade inagibili, frane e smottamenti che hanno duramento colpito le colline imolese.

Nel pomeriggio Schlein si è spostata a Lugo con il sindaco Davide Ranalli in visita al cantiere in cui si sta ricostruendo l'argine rotto dalla piena del Santerno. La tappa della segretaria dem in Romagna è servita a portare solidarietà alle comunità colpite, fa sapere il suo staff, ma anche a raccogliere le esigenze su cui mobilitare il partito.

