Senza patente in motorino, elude posto di blocco poi cade mentre tenta la fuga

Non si è fermata ad un controllo dei carabinieri e poi, nel tentativo di scappare, ha perso il controllo dello scooter ed è caduta.

Protagonista della vicenda una 63enne incensurata che sabato sera guidava un motorino senza patente.

All'alt dei militari, in via De Pisis, la donna non si è fermata e, accelerando, ha tentato la fuga per diverse vie della zona prima di perdere l'equilibrio e cadere a terra. Sul posto, sebbene non si fosse ferita gravemente, è arrivato il 118 per medicarla.

Oltre alla patente revocata, lo scooter al controllo successivo è risultato senza la revisione. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.