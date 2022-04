Nessuna notizia dal 2 aprile, si cerca Emanuele: ha 15 anni

E' uscito di casa Emanuele il 2 aprile e da quel giorno di lui non si hanno più notizie. C'è grande preoccupazione per Emanuele, 15 anni: il ragazzo vive in città con la famiglia e frequenta le scuole superiori.

E' alto 170 cm circa, occhi azzurri, capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu scuro e pantaloni da tuta azzurri.

Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". E' stata presentata denuncia ai carabinieri.