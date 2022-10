Emergenza casa, rettore Unibo: "E' un problema, servono soluzioni innovative"

Anche il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari, riconosce il problema del mercato degli affitti in città, ma specifica che "è un problema non solo a Bologna, ma in tutte le città del nostro Multicampus". Per questo servono "soluzioni innovative" e anche interventi "a livello nazionale", ad esempio per limitare gli alloggi sulle piattaforme per affitti turistici brevi (tipo AirBnb). Tra le numerose segnalazioni, arrivate anche a Bologna Today, ormai trovare una casa o una stanza in città è una vera e propria impresa.

Oggi il collettivo Luna ha occupato uno stabile vuoto in via Capo di Lucca, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza abitativa in città per studenti e lavoratori. "Quest'anno abbiamo introdotto nuovi studentati nel nostro Piano edilizio - rivendica Molari - e abbiamo offerto un contributo per 600 studenti di mille euro ciascuno per venire incontro a una fascia di Isee più bisognosa. Inoltre stiamo lavorando a un piano: la situazione degli affitti, soprattutto a Bologna, ma anche nelle nostre città del Multicampus, ha bisogno di soluzioni innovative". Lo riferisce la Dire.

Per questo "credo che servano anche soluzioni a livello nazionale - sostiene Molari - in particolare sul contenimento degli alloggi utilizzati per AirBnb. Stiamo lavorando insieme, di concerto con la città qui a Bologna, ma anche con le altre città del Multicampus, perchè è un problema oggettivo che richiede soluzioni innovative".

Più posti letto al Camplus

Due nuovi accordi, stretti tra ER.GO, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, e Fondazione CEUR. Si tratta di due intese che mirano a potenziare i servizi di accoglienza gli universitari.

Da inizio ottobre è aumentata la disponibilità di posti letto per i vincitori di borse di studio a Bologna, con 72 nuovi posti letto. Al tempo stesso gli studenti universitari che cercano alloggio nel capoluogo potranno contare su un servizio che facilita la ricerca di un alloggio nel mercato privato delle locazioni.