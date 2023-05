Alluvione, da Emil Banca moratoria su finanziamenti a privati e imprese colpite

Emil Banca ha deliberato una moratoria su tutti i tipi di finanziamenti a privati o imprese colpite dall’alluvione, oltre a una raccolta fondi a favore di chi si sta occupando dell’emergenza.

Ravaglia: "Ossigeno alle nostre comunità"

"Sospenderemo per almeno un anno le rate di prestiti e mutui delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni dall'alluvione, aderendo e se necessario migliorando la moratoria proposta dal Governo, e abbiamo destinato un plafond di 100 milioni di euro per concedere liquidità per i lavori di ripristino e di messa in sicurezza di attività produttive e abitazioni private”, spiega il direttore generale, Daniele Ravaglia. “Concederemo liquidità a bassissimo costo, senza spese di istruttoria o incasso rata. Per la banca sarà un'operazione onerosa, ma speriamo che possa servire a dare un po' di ossigeno alle nostre comunità", aggiunge Ravaglia.

Gallletti: "Assicuriamo vicinanza, supporto e impegno"

I prestiti avranno una durata fino a cinque anni, con la possibilità, senza nessuna spesa, di non pagare rate per i primi dodici mesi, sia alle famiglie (fino a 20.000 mila euro al tasso fisso del 2% per i soci Emil Banca e al 3% per il resto della clientela) sia a tutte le tipologie di impresa (fino a 100.000 euro al tasso fisso del 2,5% per i soci e al 3,5% per tutti gli altri) che hanno subito danni. Per ottenere il finanziamento basterà presentare una semplice autocertificazione. "Non possiamo che stringerci alle famiglie colpite e fare un plauso a chi in questi giorni terribili si è speso per aiutare chi era in difficoltà. L'alluvione ha colpito duramente quei territori, dell'Appennino e della pianura, dove abbiamo le nostre radici. A quelle comunità assicuriamo vicinanza, supporto e tutto l'impegno possibile, nostro e dell'intero credito cooperativo", aggiunge il presidente Gian Luca Galletti. "Questi eventi catastrofici, ormai sempre più frequenti, dimostrano che cambiare rotta è una assoluta necessità. Emil Banca sarà al fianco di chi vorrà investire sulla transizione energetica e per gli obiettivi dell'Agenda 2030", assicura Galletti.

La raccolta fondi

Assieme a Emil Banca si sono mosse le altre tre Bcc del gruppo Iccrea (Bcc Romagnolo, La Bcc Ravvenate Forlivese Imolese e Rivierabanca) che hanno complessivamente stanziato 300 milioni di euro a favore degli alluvionati. Emil Banca ha anche aperto una raccolta fondi tra i propri soci e clienti a favore di Anpas Emilia-Romagna per ripristinare sedi e mezzi della Protezione Civile, anch'essi fortemente danneggiati (Iban: IT24K0707202408000000730862).

