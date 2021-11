Contagi in aumento in Emilia-Romagna, ma (per ora) non rischia la zona gialla

La cabina di regia Istituto Superiore di Sanità - Ministero della Salute registra per l'Emilia-Romagna una valutazione della probabilità del rischio moderata, mentre la classificazione del rischio tende a un'alta probabilità di progressione in Campania, dove si registrano nella settimana 3800 nuovi casi, e in Puglia, con 1347 settimanali. Solo Molise, Sardegna, Valle D'Aosta e Basilicata hanno una stima di Rt puntuale, calcolato al 20 ottobre, inferiore a 1. Nessuna Regione provincia autonomia presenta un rischio epidemico alto.

L'assessore regionale alla salute e coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, a margine del convegno 'Area sanità', ha confermato che "I contagi sono in sensibile aumento. Anche noi registriamo un aumento significativo soprattutto per la popolazione non vaccinata, ma anche per coloro che pur essendo vaccinati non abbiano sviluppato una difesa anticorpale adeguata". Attualmente, "ancora reggono le ospedalizzazioni, non abbiamo una ripercussione critica sia nei reparti Covid sia nelle aree di terapia intensiva". Ma Donini ricorda come le prime tre ondate della pandemia furono con la stagione fredda: "Aspettiamoci che da novembre a inizio primavera, anche quest'anno, si possano avere queste ulteriori recrudescenze della pandemia. Il che però non significa che non si possano fermare".

"Inevitabile", visti i numeri, "che il governo prolunghi l'utilizzo del green pass, uno strumento che ci sta dando una grande mano", ipotizza Bonaccini.

Tutte le altre Regioni fanno registrare una stima di Rt tra 1.2 e 1.4, secondo i dati Iss. La variante delta rappresenta la quasi totalità dei casi ed è anche dominante nell’intera Unione Europea, associata ad una maggiore trasmissibilità.

"L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare ed è ora al di sopra della soglia di 50 casi

settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero

ospedaliero è sopra la soglia epidemica - si legge nell'ultimo rapporto della cabina di regia - Questo andamento va monitorato e controllato con estrema attenzione anche alla luce della intensa recrudescenza epidemica in corso nei Paesi vicini del centro-est Europa".

I tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19

riprendono lievemente a salire.

Campagna vaccinale

Il commissario Francesco Paolo Figliuolo snocciola i numeri: "Siamo all'83,3% di vaccinati con ciclo completo - ha spiegato - circa 45 milioni di cittadini. Mentre coloro che hanno fatto almeno una dose sono oltre 46 milioni, pari all'86%, a cui possiamo sommare i 600 mila guariti: questo ci porta all'87,7% di persone che hanno una qualche copertura".

"Abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo - ha annunciato il commissario - lo avremo tra dicembre e febbraio. In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa e' stata una scelta condivisa con la struttura perche' non avremo piu' i picchi del passato, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo". Rispetto poi alla somministrazione della terza dose di vaccino, Qualora dovesse essere estesa a tutti, "noi siamo in grado di assicurarla a tutti i cittadini".

"Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una

elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni

ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata

circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti - fa sapere la cabina di regia - in questa fase è anche necessario applicare e rispettare rigorosamente misure e comportamenti raccomandati (utilizzo delle mascherine, distanziamento fisico ed igiene delle mani) per limitare l’ulteriore aumento della circolazione del virus Sars-Cov-2 e degli altri virus respiratori. È opportuno in ogni caso continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazioneattiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi".

Stato emergenza

Intorno alla metà di dicembre il governo deciderà come procedere sulla eventuale proroga dello stato di emergenza nel 2022. Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre, si prolunga ormai dalla fine di gennaio del 2020, quando fu introdotto dall'allora premier Giuseppe Conte.

(Fonte tabelle e grafici: ISS e Agenas)