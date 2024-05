Emilia-Romagna terza per interdittive antimafia. Il pentito: "Dopo-Aemilia non è finito niente"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

150 pagine di studio e contrasto dei fenomeni criminali mafiosi attraverso la divulgazione delle conoscenze: è il di Rapporto numero 2 di LAW (associazione fondata dalla CGIL Emilia Romagna), che nel dopo-Aemilia, l'inchiesta e i processi sulle attività mafiose nella nostra regione, mette in luce le lotte per la legalità e i diritti.

"Tra 20 anni speriamo di non dover dire che le mafie sono responsabili dei maggiori eventi avvenuti in Emilia-Romagna". E' il monito di Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Emilia-Romagna, ricordando e parafrasando le parole di Giovanni Falcone, parlando della Sicilia, evitando quindi di chiederci ancora una volta 'com'è stato possibile'? Come accade poco meno di 10 anni fa, quando con l'operazione 'Aemilia' abbiamo avuto consapevolezza del malaffare mafioso radicato sulle nostre terre. Da allora si sono susseguite varie indagini, Grimilde, Perseverance, Radici, per citarne alcune.

Elezioni amministrative, la denuncia di Libera e la replica di Carbonaro

E oggi Libera Bologna lancia l'allarme in vista delle elezioni comunali a Marzabotto: la candidata sindaca della lista Marzabotto Civica, Maria Francesca Carbonaro, già consigliera comunale di centrodestra del Comune dell'Appennino bolognese "risulta essere la 'nipote diretta (figlia di una sorella) dello storico boss della 'ndrangheta Antonio Cordì, detto 'u ragioneri (il ragioniere)', condannato all'ergastolo e arrestato da latitante a fine anni '90", fa sapere l'associazione antimafia citando le carte del processo 'Shark'". Carbonaro ribatte sottolineando di "poter affermare a testa alta che la mia fedina penale è pulita", anche se "a volte bisogna aspettare un po' per dimostrare la propria estraneità ai fatti, cosa successa a mio marito nel 2012 (anche se nell'articolo e nella nota di Libera si evidenzia che il marito, Franco Maiorana, pur assolto dall'accusa di associazione mafiosa, risulta condannato a due anni per usura in primo grado e in appello, ndr), e forse non basta una vita di correttezza morale e professionale a dimostrarlo".

Le interdittive per mafia

Partendo dall'alluvione del 2023, l'obiettivo è di mettere in guardia sui rischi di una non corretta gestione degli aiuti. Poi la crescita del gioco d’azzardo, il traffico di petroli, l’aumento delle operazioni finanziarie sospette, il riciclaggio di matrice cinese, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il rapporto, dal titolo provocatorio “Non è finito niente. Niente!”, che riprende la frase di un collaboratore di giustizia, Antonio Valerio, nell'ambito dell'inchiesta Aemilia, è stato presentato oggi al Cinema Lumière.

Nel 2022 le interdittive antimafia sono calate nel paese: 1.495 nel 2022, erano state 2.078 del 2021, ma non in Emilia Romagna, dove sono più che raddoppiate (266 nel 2022, contro le 121 del 2021) collocando la regione al terzo posto per interdittive, dopo Campania e Calabria, misure che hanno lo scopo di prevenire le in filtrazioni mafiose nel mercato.

"Aziende sul territorio che usano i loro servizi"

"L'opinione pubblica si allarma quando ci sono i fatti eclatanti, sappiamo bene che se non c'è violenza le mafie si stanno muovendo in altro modo - ha detto i apertura Umberto Franciosi, responsabile Legalità e Sicurezza della CGIL Emilia-Romagna - inserendosi nell'economia reale con false fatturazioni, evasione e frodi. Sul nostro territorio ci sono già aziende che utilizzano i loro servizi, un sistema che crea dumping (imprese che introducono prodotti a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato - ndr) e sfruttamento dei lavoratori. Spesso - contata Franciosi - la magistratura arriva quando i danni sono stati fatti ma la prevenzione deve essere la nostra nuova frontiere. Nella nostra regione abbiamo tanti strumenti e protocolli, ma non dobbiamo sottovalutare nessun segnale".

"Traffico di stupefacenti, asse calabro-emiliano"

"Una mafia imprenditoriale, non vuol dire che non sia violenta" avverte Stefania Pellegrini, docente Unibo che da anni si occupa del fenomeno mafioso e delle strategie di contrasto e di prevenzione "se non si è imprenditori si pensa di essere tutelati, è l'esatto opposto, la mafia è cambiata ma tiene fede alla propria natura".

Quanto ai lavoratori, ad esempio, dalla negazione dei diritti minimi, alla violenza costanza, alle intimidazioni e all'aumento del caporalato: "Mettono a repentaglio la propri incolumità lavorando in condizioni non tutelate". 'Il potere della mafia sta al di fuori della mafia', Pellegrini ricorda le parole di Nando Dalla Chiesa, quindi omissioni da parte delle istituzioni e mancati controlli che portano a "milioni di euro di false fatturazioni emesse da società 'cartiere' (che emettono fatture su operazioni inesistenti - ndr), accolte e raccolte da centinaia di aziende sul territorio". Quali aziende vi entrano in contatto e condizionano il mercato del lavoro? Qual è il ruolo del sindacato? "Quello di allertare e rendere consapevoli i lavoratori, far capire che l'alternativa c'è", dichiara Pellegrini "pensavamo di essere passati indenni dal sisma del 2012, non è stato così, abbiamo avuto la conferma dell'infiltrazione di un rampollo di una famiglia calabrese, architetto, quindi figli che studiano, una mafia grigia che ha bisogno di giustificare i capitali illegali - la fonte più importante - Il traffico di stupefacenti, un asso calabro-emiliano che ha coinvolto anche la procura europea".

Il lavoro, osserva la docente "è stato sempre un campo di attenzione per le mafie, la precarizzazione è in crescita, che portano i lavoratori al guadagno facile, quello del gioco, con la ludopatia pericolosamente in aumento in Emilia-Romagna, un incremento del 125% in tre anni (gioco online), uno strumento ideale per riciclare denaro, come dimostrato anche a Bologna. I punti di riferimento politici sono un po' traballanti, quindi il cittadino si allontana dalle istituzioni ed è pericolosissimo" per l'alluvione è arrivata "neanche metà dei fondi per ricostruire quello che è stato spazzato via, la mafia riesce a tradurre un dramma in un'occasione di guadagno, ci sono soggetti che hanno capitali putridi ma liquidi".

Nel nord dell'Emilia "è più facile incunearsi su tre regioni, Reggio-Mantova-Verona - ha sottolineato l'ex prefetta di Reggio Emilia, Iolanda Rolli - quando la vittima era visibile, si scendeva in piazza, ora è astratta perchè quei fondi che vengono tolti all'erario vengono tolti a tutti noi. Su questo territorio è conclamato che con il caporalato si riciclino i soldi degli stupefacenti, anche stranieri, recentemente si sono inseriti anche i pakistani. Vengono ad esempio inserite persone terze, persone che non vanno a lavorare, ma che prendono contributi e indennità".

Di "abitudine allo sfruttamento" parla Ana Laura Cisneros, Funzionaria FILCAMS, CGIL Forlì/Cesena: "Ci avviciniamo alla stagione estiva, è torna la narrazione dei giovani che non vogliono lavorare - ma riferisce di persone - svegliate a metà notte per andare a lavorare, sequestro del cellulare, ore di lavoro senza riposo".

"I sistemi criminali si sono adattati all'ambiente"

"Il capitalismo odierno è insofferente alle regole, in tutte le province dell'Emilia-Romagna si ritrovano le caratteristiche della criminalità organizzata, sistemi criminali che si sono adattati all'ambiente particolarmente favorevole fino al punto di diventare parte integrante". A pronunciarsi è il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Paci: "L'evasione non è un pizzo di stato, ma una voragine che sottrae risorse anche ai diritti sociali, In Europa per mancano i controlli, quindi è l' che si va". Ne è la dimostrazione l'omicidio del giornalista slovacco Jàn Kuciak, ammazzato in casa insieme alla sua fidanzata a febbraio del: stava investigando sulle connessioni slovacche della 'Ndrangheta. Qualcuno diceva - continua Paci - noi con la criminalità organizzata ci conviviamo da 200 anni, ma evitiamo di dire tra 10 anni 'com'è stato possibile', oggi gli strumenti ce li abbiamo".

"Doppia economia"

"Da un ventennio siamo distretto di mafia, Aemilia è stata solo la punta dell'iceberg, è emersa quella più piccola" ha detto Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Emilia-Romagna - una doppia economia, una ufficiale e una sempre più invalidante, illegale, emerge lo sfruttamento sempre più diffuso, che si intreccia con i flussi migratori". Due economie, continua il segretario che "non potrebbero coesistere con una divisione secca e lineare, in mezzo c'è una zona grigia, un'area cuscinetto. Si parla di mafia sostenibile alleata di un capitalismo insofferente alle regole. Se l'Emilia-Romagna è terza per interdittive antimafia, è possibile che nessuna associazione di imprese nei processi si costituisca parte civle?"