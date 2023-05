Emilia-Romagna "esonerata" dallo sciopero generale: bus e treni garantiti

Autobus e treni Tper in Emilia-Romagna esclusi dallo sciopero generale del 26 maggio. La Segreteria regionale dell’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha infatti comunicato l’esonero di tutti i servizi essenziali dell’intero territorio della regione Emilia-Romagna dallo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, vista la drammatica situazione e i numerosi disagi causati dall'alluvione.

Pertanto, fa sapere Tper, venerdì 26 maggio i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara saranno regolarmente in funzione.

Sanità

Per il 26 maggio, l’Azienda USL di Bologna garantisce i livelli minimi di attività previsti in caso di sciopero. Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

Scuole

Il Ministero dell’istruzione e del Merito cha comunicato lo sciopero generale per tutta la giornata del 26 maggio 2023, proclamato da Confederazione USB con adesione USB PI e FISI.

Dal 26 al 29 maggio 2023 gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche dovranno inserire i dati relativi alle adesioni allo sciopero.