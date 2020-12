Emilia-Romagna in 'giallo' da domenica, Bonaccini: "E' ufficiale"

"Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Decisione che il ministro formalizzerà in una nuova ordinanza che firmerà nelle prossime ore. Ancora oggi e domani saremo quindi in zona arancione e passata la mezzanotte di sabato saremo in zona gialla".

Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Le restrizioni di queste tre settimane hanno dunque pagato - sottolinea il governatore -, ma dobbiamo continuare a essere responsabili e rispettare le regole perché l'impegno di tutti per frenare la pandemia deve proseguire, per proteggere la salute di ciascuno, a partire dalle persone più fragili, e aiutare le strutture sanitarie e sociosanitarie, medici, infermieri, operatori, che ogni giorno continuano a fare il loro lavoro in maniera encomiabile".

Cosa cambia da domenica

Il passaggio da zona arancione e gialla comporta, fino al 20 dicembre, tra le altre cose la riapertura dei confini regionali e comunali: i residenti potranno circolare quindi liberamente da un comune all'altro e da una regione gialla all'altra (assieme all'Emilia-Romagna, anche le Marche e il Friuli conosceranno un declassamento).

Altro passo verso il ritorno alla normalità sarà la riapertura di bar e ristoranti, fino alle 18. Resta in vigore invece il coprifuoco dalle 22 alle 5 (con obbligo di autocertificazione se si vuole circolare di notte).