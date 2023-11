Emily Clancy e Airbnb faccia a faccia, stavolta di persona. Sul palco del festival "Future4Cities" di Milano, da una parte la vicesindaca di Bologna con delega alla Casa e alla Crisi abitativa, dall'altra Valentina Reino, responsabile delle politiche pubbliche di Airbnb, piattaforma online che in città ha visto una crescita esponenziale nel numero degli alloggi iscritti per essere dati in affitto breve soprattutto ai turisti. E che per Clancy è una delle cause della forte emergenza abitativa di Bologna.

Le locazioni a breve termine, "un rischio per il diritto all'abitare"

Veicolo di turismo, soprattutto per i borghi più piccoli. Ma anche una fonte di speculazione edilizia, di turistificazione del centro storico e "un rischio per il diritto all'abitare" in città, spiega Clancy, che ribadisce la necessità di regolare il fenomeno delle locazioni a breve termine: "Ha un impatto sulla residenzialità a lungo termine: i proprietari preferiscono guadagnare di più con le piattaforme rispetto a fare contratti a canone concordato. Non possiamo lasciare il diritto alla casa solo al libero mercato - specifica la vicesindaca -, anche le proprietà private devono essere tese a un fine sociale". Questo per Clancy significa anche vigilare su chi sceglie di investire nel mattone in città, e perché: "Se grandi fondi arrivano in città, acquistano interi edifici e li mettono sulle piattaforme, questo crea più danni che benefici".

Airbnb ribatte: "Molti affittano per paura"

"Sul regolamentare gli affitti brevi siamo d'accordo e auspichiamo una legge al più presto, con un registro nazionale per assicurarsi che tutti gli appartamenti siano in regola e controllati", conviene Valentina Reino. Che però specifica: "A Bologna ci sono circa 4mila alloggi su piattaforma, il 30% stanze...Quindi 2800 appartamenti". Il problema però comprende anche le case sfitte, per la manager, sono però le case sfitte, "che in città sono 88mila: bisogna guardare il fenomeno nel suo complesso e non ridurlo in maniera semplicistica". E spiega che spesso i proprietari di case sono spinti ad affittare a breve termine per integrare il proprio reddito o per non rischiare: "Molti si trovano a ereditare case che hanno costi da corpire, hanno paura di perdere la casa o hanno avuto pessime esperienze di morosità, quindi gli affitti brevi sono una strada in questo senso".