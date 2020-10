Aeroporto Marconi: Emirates torna a volare a Bologna dal 1° novembre

Emirates annuncia la ripresa dei voli verso Bologna, a partire dal 1° novembre con due voli settimanali per e da Dubai, il venerdì e la domenica. Il volo da Dubai a Bologna EK093 partirà alle 08.55 (ora locale) per atterrare alle 12.40 (ora locale), mentre il volo EK094 da Bologna a Dubai partirà alle ore 14.30 (ora locale), per arrivare alle 23.20 (ora locale). Oltre a Bologna, Emirates tornerà a volare anche verso Budapest (dal 21 ottobre), Dusseldorf (1° novembre), Amburgo (1° novembre) e Lione (4 novembre).

"Le nuove rotte - fa sapere Emirates - portano a 31 le destinazioni europee collegate dal vettore emiratino che, tramite l'hub internazionale di Dubai, offre comodi collegamenti verso le destinazioni del proprio network internazionale. Con l'aggiunta di queste cinque destinazioni, diventano 99 le mete raggiunte da Emirates a livello globale. Un network che continuerà a crescere gradualmente, di pari passo con l'aumentare della domanda di voli, ma sempre dando la priorità alla salute e alla sicurezza di viaggiatori, dipendenti e comunità".

Test PCR per il COVID-19

I viaggiatori Emirates che devono lasciare Dubai, possono sottoporsi al test per il Covid e ottenere il certificato prima del viaggio, sfruttando tariffe speciali presso l'American Hospital e le sue cliniche satellite sul territorio di Dubai. Sarò sufficiente mostrare il biglietto aereo e la carta d'imbarco.Sono anche disponibili test a domicilio con risultato entro 48 ore.

"Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani" fanno sapere.

Copertura gratuita per le spese mediche e di quarantena in caso di Covid-19

I passeggeri Emirates godono della copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates copre le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 dicembre 2020. La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates. Per maggiori dettagli: www.emirates.com/COVID19assistance.