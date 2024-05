Emirates e i nuovi A350: Bologna scelta per il debutto dell’aereo in Italia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Emirates annuncia le prime 9 destinazioni che saranno servite dai nuovi A350, la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Nei piani della compagnia, Bologna è stata la destinazione scelta per il debutto dell’aereo in Italia. Dal 1° dicembre 2024, infatti, l’A350 sarà operativo nella rotta Bologna – Dubai.

In totale saranno 10 i nuovi A350 che dovrebbero entrare a far parte della flotta di Emirates entro il 31 marzo 2025 e la compagnia prevede di distribuire il suo ultimo tipo di aeromobile in 9 destinazioni nei prossimi mesi.

Questi primi 10 aerei offriranno tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti questi aeromobili sono destinati a servire città di breve e medio raggio della rete Emirates, con il Bahrain come destinazione inaugurale.

“L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e GCC, Asia occidentale ed Europa. - così Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates Airline - Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore”.

Debutto il 15 settembre

Emirates opererà il suo primo A350 verso il Bahrain sul servizio giornaliero EK839/840 a partire dal 15 settembre. La frequenza dei servizi A350 aumenterà progressivamente fino a coprire due collegamenti con il Bahrain, con il secondo servizio che inizierà il 1° novembre.

Il primo A350 di Emirates atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero EK853/854 il 16 settembre.

Il volo giornaliero EK866/867 di Muscat sarà servito dall'A350 a partire dal 1° dicembre.

In Europa

Bologna sarà servita dall'A350 dal 1° dicembre. Lione sarà servita quotidianamente dall'A350 di Emirates a partire dal 1° dicembre. Edimburgo rientrerà nel network di Emirates dal 4 novembre, operata dall'A350. Ulteriori dettagli seguiranno a breve.

In Asia occidentale

L'A350 di Emirates sarà impiegato sull'EK502/503 per Mumbai dal 27 ottobre.

Il servizio giornaliero EK538/539 di Ahmedabad sarà servito dall'A350 dal 27 ottobre.

Il quarto servizio giornaliero di Colombo EK654/655 sarà servito dall'A350 a partire dal 1° gennaio 2025.

Emirates annuncerà altre destinazioni nei prossimi mesi, man mano che nuovi aeromobili si uniranno alla sua flotta.

I voli Emirates verso le destinazioni A350 sono in vendita da oggi.