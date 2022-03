Un evento in Ateneo in memoria di Emma Pezemo

Un evento in memoria di Emma Pezemo, la studentessa Unibo uccisa dal fidanzato nel maggio dell'anno scorso. E' quello in programma per venerdì 25 Marzo, dalle 15 alle 19, nell'Aula Poeti (Palazzo Hercolani, Strada Maggiore, 45 - Bologna) e in diretta streaming su Teams, dove si svolgerà il convegno "Disuguaglianze di genere e violenza contro le donne" organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna.

Un pomeriggio in memoria della donna 31enne di origini camerunensi, che aveva scelto il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e della Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Claudia Golino, interverranno la prof.ssa Cristina Demaria, Delegata del Rettore a Equità, Inclusione e Diversità, la prof.ssa Rossella Ghigi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, la prof.ssa Raffaella Sette del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, la prof.ssa Pina Lalli del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, la prof.ssa Giovanna Cosenza del Dipartimento delle Arti, la prof.ssa Ilaria Pitti, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia.

I temi affrontati saranno molteplici, dall’inclusione e diversità, alla violenza di genere, dal ruolo dell'informazione e della comunicazione a quello dell'educazione; si dialogherà sugli stereotipi e i pregiudizi, sul femminicidio e il discorso pubblico. Sarà un momento di riflessione importante, con l’obiettivo di favorire un dialogo interdisciplinare in grado dare conto della natura complessa e sfaccettata dei fenomeni presi in analisi, ma anche di riflettere su strategie di decostruzione della disuguaglianza di genere e pratiche di lotta contro violenza di genere.

Laurea post mortem e aula dedicata

Morta per mano del fidanzato nel maggio 2021, al momento della sua morte, Emma Pezemo era prossima al completamento del corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale che aveva affrontato con dedizione e impegno.

La morte di Emma ha lasciato attonita la comunità dell’Università di Bologna, i compagni di corso e l’intero Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia che, in seguito al tragico evento, ha promosso numerose iniziative in memoria della studentessa a cui è stata intitolata un’aula didattica (giugno 2021) e riconosciuta la laurea alla memoria (settembre 2021). Oltre a commemorare la vita di Emma, queste iniziative mirano a far sì che il suo nome diventi un simbolo della lotta contro il femminicidio e a ribadire l’impegno del Dipartimento e dell’intero Ateneo contro la violenza di genere.