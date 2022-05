Una panchina rossa per Emma Pezemo. Un'amica: "Era la gioia. Non sottovalutare segnali di violenza" | VIDEO

La presidente di Quartiere Elena Gaggioli: "Intitoleremo una strada o una piazza in sua memoria"

"La violenza sulle donne è violenza sulla nostra parte migliore". È la scritta che compare sulla panchina rossa in ricordo di Emma Pezemo, la studentessa dell'Alma Mater uccisa brutalmente dal suo compagno, poi suicida, un anno fa. In occasione dell'anniversario, l'Unibo e l'Ergo hanno organizzato una due giorni di eventi per ricordare la donna camerunese uccisa e riflettere sulla violenza di genere.

La due giorni si è appunto aperta alle 16, presso la Residenza Ergo Galvani con la deposizione dei fiori sulla panchina. Presenti il delegato d’Ateneo agli studenti, Federico Condello, la direttrice di Ergo, Patrizia Mondin e la presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli che ha annunciato la volontà di portare avanti la proposta di intitolare una piazza o una via in memoria di Emma.

Alla cerimonia, molto partecipata, anche una cara amica della vittima che ha voluto raccontare a tutti chi fosse Emma. "Io ho sottovalutato quanto mi raccontava, non facciamolo. Stiamo sempre attenti a tutti i segnali, anche quelli più piccoli che ci sembrano insignificanti".

