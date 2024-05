Emma, uccisa e buttata nella spazzatura: ferita profonda, Bologna non dimentica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Emma aveva 31 anni, le mancavano 4 esami per laurearsi. Un traguardo sudato, ormai vicino, al quale non è arrivata. A distruggere il sogno di questa giovane donna, e negarle il domani, l'ex compagno. Nella notte tra il 2 e il 3 maggio di tre anni fa con ferocia l'ha prima fatta a pezzi e poi ha buttato nella spazzatura i poveri resti. Come un rifiuto.

Un pugno nello stomaco così forte per l'Alma Mater, e la comunità felsinea tutta, che a distanza di tre anni dall'accaduto non è possibile dimenticare. Affinchè l'esercizio della memoria non sia solo un momento per ricordare questa giovane vita spezzata, ma per ravvivare il lumino sui femminicidi che troppo spesso registriamo (anche) sul nostro territorio. Da qui la scelta dell'Ateneo, in collaborazione con ER.GO, di dedicare due giornate ad Emma, il 2 e il 3 maggio, per continuare a riflettere sulla violenza di genere.

Il programma del memorial per Emma Pezemo

Sono due le iniziative le messe in campo. Giovedì 2 maggio, alle ore 17.45, presso la panchina rossa della Residenza ER.GO Galvani (Via De Nicola, 52 - Bologna), saranno deposti fiori in ricordo di Emma. Alla cerimonia saranno presenti Patrizia Mondin, Direttrice di ER.GO, Cristina Demaria, Delegata dell’Ateneo per l'equità, l'inclusione e la diversità, Federico Condello, Delegato dell’Ateneo per studentesse e studenti. L’incontro sarà accompagnato da una riflessione a cura della Prof.ssa Rossella Ghigi (Dipartimento di Scienze dell’Educazione).

Venerdì 3 maggio, alle 17, si svolgerà, invece, l'evento di intitolazione di una sala studio a Emma Pezemo, al piano terra di Palazzo Hercolani, alla presenza del Rettore Giovanni Molari. Interverranno anche la Prorettrice Vicaria Simona Tondelli, la Direttrice di Er.Go Patrizia Mondin, le Prof.sse Claudia Golino e Paola Parmiggiani, rispettivamente Direttrice uscente e nuova Direttrice del Dipartimento Sociologia e Diritto dell'Economia, dove Emma studiava.

A seguire, alle ore 18, presso l’Aula Poeti di Palazzo Hercolani si svolgerà un incontro sulla violenza di genere che vedrà come ospite d’onore la scrittrice – e laureata dell’Alma Mater – Silvia Avallone, in dialogo con studentesse dell’Ateneo impegnate in diverse iniziative di contrasto alla violenza di genere. Fra di loro ci saranno le rappresentanti del gruppo di lavoro sulla violenza di genere del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, una delle studentesse che hanno dato vita al gruppo su Whatapp “Scriviquandoarrivi” per le donne che si trovano da sole, di notte, per strada e una studentessa della Residenza Sassi Masini che nei mesi scorsi ha realizzato un laboratorio artistico sulla violenza di genere.

«L’uccisione di Emma – dichiarano Cristina Demaria e Federico Condello – è stata una ferita profonda per tutta la comunità dell’Alma Mater. La ferita resta aperta e spesso si fa più dolorosa, si acuisce di fronte a ogni femminicidio, di fronte a ogni episodio – clamoroso o silenzioso – che ci ricorda il carattere sistemico e traversale della violenza di genere nella nostra società. Da tre anni a questa parte, d’intesa con ER.GO, abbiamo deciso di trasformare l’anniversario dell’atroce uccisione di Emma in un’occasione per riflettere, collettivamente, sulla violenza di genere e sui modi per contrastarla e prevenirla, a partire dalla formazione e dalla sensibilizzazione pubblica. Per Emma, nel nome di Emma e di tutte le vittime come Emma, vogliamo impegnarci sempre più decisamente perché l’Università sia all’avanguardia nel diffondere il rispetto della diversità, l’uguaglianza di genere, il contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza visibile o invisibile».