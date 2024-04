A 17 anni un tumore gli fa perdere la gamba. Enrico rinasce grazie al rap e a una protesi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A 17 anni un tumore, un osteosarcoma, ha spezzato il suo sogno di diventare calciatore. La dura battaglia contro il male lo ha portato infatti a subire l'amputazione della gamba destra. Si è così buttato nella musica. Il rap come ancora di salvezza, per tornare a sognare e a vivere. Le sue canzoni diventano il modo per esprimere la lotta contro il dolore e la malattia, ispirando altri giovani che si trovano nella sua stessa situazione.

E' la storia di Enrico, in arte Bubu Doc, che grazie all'unione delle forze di Fondazione Rizzoli e Ant ha ricevuto una nuova protesi che ora gli garantirà una migliore qualità di vita.

L'operaione, la raccolta fondi e la nuova protesi

Bubu era stato operato al Rizzoli nel 2017 per un raro tumore osseo. Poi la necessità di un nuovo ausilio fondamentale per rendere la vita di questo ragazzo, già messo a dura prova in tenera età, un po’ più semplice. La Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, con il suo progetto Do.P.O. (Donazioni Protesi Ortopediche), ha così raccolto l’appello di Ant, per collaborare nel raggiungere la cifra di 20.000 euro necessari per l'acquisto.

Il nuovo ausilio permetterà ad Enrico di muoversi con minor fatica e un minor dispendio energetico: tutto questo per prevenire eventuali complicanze dovute all’affaticamento eccessivo nel movimento.

Ora il giovane rapper ha ricevuto la nuova protesi ortopedica ed è pronto a guardare avanti: “Va tutto molto bene, ringrazio moltissimo tutte le persone che hanno donato ... È una bellissima sensazione, mi sto abituando alla nuova protesi che mi consentirà di fare molte cose che non potevo più fare. Vivrò meglio e sarà meno faticoso camminare.”