FOTONOTIZIA. Erasmus: "Grazie per il miglior anno della nostra vita". Il tweet di Enrico Letta

"Grazie per il milgior anno della nostra vita, Erasmus 19/20". Così ha scritto su un muro uno studente o una studentessa di lingua spagnola.

L'ex presidente del consiglio Enrico Letta lo specifica chiaramente nel suo twitt che ritrae la scritta sulla colonna del portico bolognese: "Sì, lo so che non si deve scrivere sui muri", ma aggiunge "Che bello! Che gioia di vivere! Tutto ciò di cui abbiamo tanto bisogno".

Letta, vicepresidente del PD durante la tenenza Bersani e presidente del consiglio per poco meno di un anno, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, ha lasciato l'Italia (e la politica) per trasferirsi a Parigi, dove ha insegnato alla grande école Sciences Po Paris, ha diretto la Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici parigino. Ha insegnato anche all'Università della Tecnologia di Sydney e alla Scuola di Politica e Strategia Globali dell'Università della California.

Tre anni fa è entrato a far parte del nuovo Comitè Action Publique 2022, commissione per la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione in Francia.