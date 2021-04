Enrico Morini è scomparso da San Ruffillo: un caffè al bar, poi è sparito nel nulla con la sua auto

L'appello del figlio in TV, l'uomo è cardiopatico e deve prendere dei farmaci: si spostava con la sua Panda nera e da questa mattina il tuo telefono è irraggiungibile

Enrico Morini è stato visto per l'ultima volta stamattina al bar del circoletto che frequentava, dove aveva preso un caffè per poi uscire, così come avrebbe raccontato la barista. Poi l'uomo (alto 1,60 con capelli brizzolati) è sparito nel nulla insieme alla sua Fiat Panda nera, che è targata FP319BK. Il figlio dell'anziano ha fatto un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto" chiedendo a chiunque lo abbia visto di segnalarlo, anche perchè: "E' cardiopatico e deve assumere dei farmaci".