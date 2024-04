Scomparso da casa e ritrovato cadavere: "Non credo al suicidio, storia con troppi dubbi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il cadavere, la bici e il giubbotto, a poca distanza. Appaiono complessi i contorni della morte di Enrico Viggi, scomparso da casa il 5 febbraio e ritrovato cadavere il 15 marzo da due ragazzi nell'area del parco del Meloncello.

"Aspettiamo la perizia del medico legale con ansia. Non credo all'ipotesi del suicidio per tante, troppe ragioni, in una storia piena di dubbi". Ha detto all'Adnkronos l'avvocata Barbara Iannuccelli che assiste la famiglia. "Una telecamera di una abitazione davanti al parco ha ripreso Enrico entrare nel parco alle 7.01 del 5 febbraio a forte velocità in sella alla sua bicicletta elettrica - racconta l'avvocata - Il filmato mi è stato consegnato personalmente dal proprietario della casa quando siamo andati a fare il sopralluogo sul posto, due giorni dopo il ritrovamento del corpo a opera di due passanti. La bicicletta è stata trovata nascosta tra i tronchi a 500 metri dal corpo, il giubbotto solo ieri".

Enrico Viggi, 47 anni, è stato riconosciuto dal fratello dalla maglia e dall'orologio. Non aveva giubbotto, né scarpe e zaino, questi ultimi non ancora trovati: "Sempre grazie allo stesso uomo che mi ha fatto avere il filmato della telecamera di videosorveglianza, coinvolto emotivamente dal fatto e deciso a darci una mano nella ricerca di nuovi pezzi di questo intricato puzzle. Per noi ogni ritrovamento moltiplica i dubbi, e ogni volta si allontana sempre più l'ipotesi del suicidio - osserva Iannucceli - Enrico seguiva una terapia farmacologica, solo due giorni prima di sparire in sella alla sua bicicletta aveva comprato tutti i medicinali, trovati in casa. L'abitazione era in ordine, sul letto ancora i vestiti e il panino che avrebbe portato al lavoro". Saranno le analisi sui suoi cellulari, anche quelli trovati a casa, e la perizia del medico legale, disponibile a 60 giorni dal 15 marzo, a chiarire cosa sia successo a Enrico Viggi".