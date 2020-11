Entra in farmacia senza mascherina, poi sputa e colpisce i poliziotti

È entrata senza mascherina in una farmacia e, quando il farmacista le ha detto di indossarla, si è rifiutata di farlo e ha cominciato a sputare sul pannello di plexiglass montato sul bancone.

È successo ieri intorno alle 12 in via Emilia Levante, quando, dopo la segnalazione, i poliziotti sono arrivati nella farmacia trovando la donna in evidente stato di alterazione alcolica. La signora, una cittadina italiana del 1968, già pregiudicata, è stata sanzionata per ubriachezza e per violazione della normativa covid, nonché denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Una volta accompagnata in questura per accertamenti, infatti, ha dato in escandescenze e ha colpito gli operatori offendendoli più volte.