Dalla 'scatola nera' della centrale di Bargi agli esami sui corpi delle vittime, il punto sulle indagini

Una volta ultimata la fase dei soccorsi, all’interno della centrale di Bargi, sul lago di Suviana, è partita la fase due. Quella della “recovery di tutta la struttura”, come ha spiegato il direttore delle emergenze della Protezione Civile Luigi D'Angelo. La centrale, grazie a potenti pompe idrovore, nelle prossime ore verrà completamente svuotata dall’acqua, arrivata fino al piano -7. Da questo livello in poi, infatti, la centrale a pozzo è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Bologna, che sta indagando per disastro colposo e omicidio colposo. I primi sei piani, invece, già ieri sera sono tornati nella disponibilità di Enel.

Capire che cosa sia successo martedì

Resta da capire cosa sia successo martedì poco prima delle 15. Dalle prime ricostruzioni l'esplosione è partita dall’alternatore al piano -8, travolgendo poi la turbina, posizionata la piano -9. Difficile, però, stabilire con certezza cosa sia avvenuto. Anche se le ipotesi di chi la centrale la conosce sono diverse. Una è che alcune componenti della turbina, durante la fase di manutenzione, siano state montate in modo errato. La seconda è quella di una manovra azzardata proprio durante il pre-collaudo. La terza è che lo scoppio sia in qualche modo collegato all’uso di materiali non idonei. Per questo gli investigatori stanno già verificando se le ditte abbiano rispettato i capitolati d’appalto. "Ci sono tante possibili cause, non lo sappiamo", dice l'ad Salvatore Bernabei. Le componenti in collaudo erano state costruite e installate da aziende esterne, ma che ci sia stato un malfunzionamento, una disattenzione nel corso dell’esecuzione dei lavori, un errore di progettazione o altro, sarà l'inchiesta a stabilirlo.

La ‘scatola nera’ della centrale

Determinante sarà l’analisi del sistema Scada (Supervisory control and data acquisition), una sorta di scatola nera delle centrali elettriche che Enel ha consegnato alla Procura di Bologna e che i periti – nominati nelle prossime ore - prenderanno in esame quanto prima. Nell'impianto di Bargi, il sistema si trovava ai piani superiori e non è stato danneggiato dall’esplosione. Com’è già avvenuto per la Costa Concordia o per la funivia del Mottarone, proprio dalla ‘scatola nera’ potrebbero emergere elementi chiave per fare luce sull’accaduto. "Quell'analisi potrà essere utile per capire le cause – ha confermato l’ad Bernabei - perché altrimenti attualmente non è davvero possibile capire che cos'è successo".

I compiti di vigili del fuoco, carabinieri e ispettorato del lavoro

Nelle indagini sono anche impegnati i vigili del fuoco, che avranno il delicato compito di stabilire che cosa sia successo all'interno della centrale. Al centro dell'attenzione c'è non solo l'alternatore ma tutta la componentistica installata nell'impianto dalle aziende fornitrici di Enel Green Power. I carabinieri, che da giorni stanno sentendo i superstiti dell'esplosione e i lavoratori della centrale, avranno compiti di polizia giudiziaria e coordineranno il pool di tecnici e investigatori. All'ispettorato del lavoro, infine, dovranno capire se son o state rispettate tutte le norme sulla sicurezza. Solo quando gli inquirenti avranno in parte compreso cosa sia accaduto, potrà essere affidato l'incarico ai periti nominati dalla Procura per effettuare ulteriori analisi e controlli.

L’esame sui corpi delle vittime

Elementi importanti li potranno fornire anche gli esami effettuati sui corpi delle vittime. Il professor Paolo Fais e il pool di esperti dell’Istituto di medicina legale di Bologna hanno già esaminato cinque dei sei corpi delle vittime. Tutte le salme sono state sottoposti all’esame esterno e alla Tac ma anche agli esami tossicologici e altro accertamenti per capire che sostanze abbiano inalato prima di morire. Tutti gli esiti degli esami saranno sintetizzati in una relazione che non arriverà prima della prossima settimana sul tavolo del procuratore di Bologna Giuseppe Amato e del pm Flavio Lazzarini che stanno coordinando le indagini. Dalle prime analisi, però, è si ritiene di poter ricondurre all'esplosione nell'impianto la causa della loro morte. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di poter restituire il prima possibile i copri alle famiglie, ma non prima di aver effettuato tutti gli accertamenti necessari alle indagini.

Le presenze in cantiere e i tempi di consegna dell’impianto

Tra i punti sui quali la Procura dovrà indagare, c’è anche il numero di presenze in cantiere. Martedì, al momento dell’esplosione, all’interno dell’impianto c’erano 15 persone che stavano seguendo da vicino il collaudo del “Gruppo 2” di produzione della centrale, che riguardava la valvola rotativa, l’adeguamento del sistema oleodinamico, la sostituzione dei quadri elettrici e dei trasformatori. L’appalto della manutenzione era stato affidato ad Abb e a Siemens. I lavori, di un valore superiore ai 2,2 milioni di euro, avevano preso il via nel settembre 2022 e si sarebbero dovuti concludere a fine 2023. Solo contratti alla mano sarà possibile verificare se il collaudo sia stata posticipato dopo che la fine dei lavori era stata rinegoziata o se siano scattate delle penali alle quali le ditte appaltatrici e subappaltatrici abbiano dovuto fare fronte. E proprio la catena degli appalti e subappalti è uno degli aspetti principali sui quali si concentrerà l’inchiesta.