Erasmus, record per Unibo: oltre nove milioni per 3845 studi all'estero

Oltre nove milioni per 3845 borse di mobilità all'estero. Sono i numeri da record di unibo per quanto riguarda il programma Erasmus, il piano europeo di mobilità accademica che permette agli studenti universitari di impiegare un semestre di studi in un paese Ue.

L'Alma Mater di Bologna si è vista infatti assegnare quasi l'8% del finanziamento complessivo nazionale. Questi fondi permetteranno di attivare più di 3.800 mobilità all'estero per studentesse, studenti, docenti e personale universitario. Il risultato, afferma l'Alma Mater in un comunicato, "conferma non solo il primato a livello nazionale dell'Università di Bologna per l'attrattività dei fondi Erasmus, ma anche un trend di forte crescita registrato negli ultimi anni".

Gli oltre nove milioni di quest'anno, infatti, sono "quasi il doppio rispetto allo stanziamento del 2021", quando erano arrivati 4,8 milioni di euro, e segnano "un aumento di oltre il 25% rispetto al 2022 (7,2 milioni di euro)". L'anno scorso, l'Alma Mater è stato il primo ateneo in Europa per mobilità Erasmus assegnate, con 3.043 studentesse e studenti in partenza. "Grazie al nuovo finanziamento le mobilità potranno crescere fino a 3.825", si spiega da Palazzo Poggi. Il primato dell'Alma Mater sul fronte dell'Erasmus è consolidato da tempo: tra il 2014 e il 2020, l'Università di Bologna è stata la prima in Europa per numero di studentesse e studenti in partenza, mentre ha conteso con l'Ateneo di Valencia il primato europeo per le studentesse e gli studenti Erasmus accolti.

I numeri

Nel periodo 2014-2020 sono partiti dall'Emilia-Romagna più di 28.000 studenti in Erasmus, di cui quasi 20.000 dall'Alma Mater: l'11,4% degli scambi su scala nazionale. Mentre sul fronte dell'accoglienza, 20.800 studenti europei hanno scelto l'Emilia-Romagna per un'esperienza internazionale di studio o tirocinio, di cui oltre 15.000 sono arrivati all'Alma Mater. A partire per l'Erasmus dall'Emilia-Romagna sono in maggioranza studentesse (il 63%): l'età media è di poco più di 22 anni per un'esperienza di studio e di 25 anni in caso di tirocinio all'estero. I primi quattro Paesi con i quali sono stati attivati più scambi sia in entrata che in uscita sono Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, fino a quando ha fatto parte dell'UE e ha partecipato al programma Erasmus. La durata media del soggiorno è di sei mesi, che scendono a tre mesi in caso di tirocinio.