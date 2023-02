Unibo: l'Ercole come non si è mai visto. Ecco come il cantiere diventa museo | VIDEO

Non solo sport: Lavoropiù si lancia anche nell’arte e presenta due nuovi progetti in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bologna. Presentati in conferenza stampa a Palazzo Poggi, i due progetti riguarderanno le vecchie tende della Torretta del Museo della Specola e l’Ercole a riposo di Angelo Gabriello Piò custodito in Aula Carducci. Le prime diventeranno una installazione artistica temporanea curata da Cuoghi Corsello e intitolata Mostri. Noi, gli altri, sé stesso, mentre al gigante sarà data nuova vita dal restauratore Camillo Tarozzi. L’Ercole, datato 1720, sarà al centro di un cantiere che diventerà a tutti gli effetti un museo: sarà infatti possibile visitare l’opera durante il periodo dei lavori di restauro.

Da giovedì 2 a domenica 5 febbraio, nell’ambito di Art City Bologna 2023, in occasione di Artefiera e del programma di celebrazioni del cinquecentenario della nascita di Ulisse Aldrovandi, le porte del Museo della Specola saranno aperte all’arte contemporanea. Il lavoro di restauro dell’Ercole a riposo sarà invece avviato nelle prossime settimane: una curiosità per tutti gli appassionati che fino ad oggi hanno ammirato la sua copia, esposta al centro del cortile del palazzo di via Zamboni 33.