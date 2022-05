Nulla da fare per Eric Clapton: ancora Covid, salta (di nuovo) il concerto a Bologna

A meno di 24 ore salta il concerto di Eric Clapton a Bologna. Nulla da fare quindi per l'attesissima data all'Unipol Arena del 2 e 22 maggio 2022. A dare la notizia l’agenzia che cura la presenza dell'artista in Italia, D'Alessandro e Galli. Clapton era risultato positivo al Covid la settimana scorsa, ma ancora erano risultate confermate le date di Bologna. Grande delusione per i fan che da anni attendono una performance di Clapton in suolo felsineo.

"Eric non vuole viaggiare fintanto che risulti positivo con il rischio di infettare altre persone" si legge in una nota. "In teoria, Eric potrebbe risultare negativo già da domani ed essere in grado di volare verso Bologna. Essendo però probabile che la situazione non cambi nei prossimi due giorni, Eric e il suo management pensano che sia meglio comunicare immediatamente lo spostamento degli show di Bologna programmati per domani e sabato".

Sempre il management dell'organizzazione delle tappe italiane del Tour avvisa che "i concerti verranno recuperati entro la fine di quest’anno. L’annuncio delle date di recupero verrà effettuato entro le prossime due settimane. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le date che verranno recuperate". Non è la prima volta che Clapton rimanda una data a Bologna causa del Covid. Lo stesso concerto arriva da un doppio rinvio, prima nel 2020 e poi nel 2021, sempre a causa delle ondate pandemiche. Nei giorni scorsi poi, la notizia della sua positività aveva già fatto annullare date molto vicine a quella bolognese.