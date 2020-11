Innovazione, 2mila "Eroi" sulla piattaforma digitale Art-Er

Sfide di innovazione, gruppi tematici, liste di contatti. Questo e molto altro accade su 'Eroi', Emilia-Romagna Open innovation, la piattaforma di Art-Er con oltre 2.000 iscritti che raccoglie imprenditori, ricercatori, startupper, dipendenti di aziende pubbliche e private e liberi professionisti interessati a interagire secondo i principi dell'open innovation, a fare networking, a condividere esperienze, competenze e progettualità.

'Eroi' è una piattaforma gratuita e aperta a professionisti e organizzazioni che stanno affrontando processi di innovazione o che sono interessati a offrire soluzioni e competenze. Uno strumento digitale che si è rivelato particolarmente utile a startup e imprese in questo periodo di distanziamento forzato e di scarse possibilità di incontri.

Sono diverse le piccole imprese, le startup e i ricercatori che hanno lanciato su 'Eroi' sfide d'innovazione con l'obiettivo di procurarsi nuovi contatti e nuove competenze: progetti di economia circolare, per il recupero di scarti di produzione da lavorazioni in settori tradizionali, progetti nel settore digitale per lo sviluppo di nuove applicazioni, soluzioni internet of things o computer vision, nuovi prodotti nel settore della bioedilizia così come nella ricerca di nuovi materiali o soluzioni innovative in ambito agricolo solo per citare alcuni esempi. Sono state lanciate anche sfide per il contrasto al coronavirus, per lo sviluppo in particolare di nuovi dispositivi di protezione individuale, ma anche challenge dedicate al settore culturale e creativo.

L'utilizzo di 'Eroi' è gratuito in tutte le sue sezioni, veloce, assistito da appositi mentor e flessibile ai diversi ambiti tecnologici, di business e di innovazione.