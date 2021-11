Doppio fondo nel bagaglio: spuntano 12 Kg di eroina

Un 54enne cittadino tanzaniano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo che nel suo bagaglio sono stati rinvenuti 12 Kg di eroina. Il cospicuo ammontare della sostanza è stato fiutato dalle unità cinofile impegnate nell'ispezione dei passeggeri in arrivo. A un controllo più approfondito l'uomo si è mostrato agitato: agitazione giustificata, poiché i finanzieri e l'Agenzia delle Dogane hanno rinvenuto in una serie di doppi fondi, nove confezioni abilmente prodotte in sottovuoto contenenti ben 12 Kg di eroina, la cui purezza avrebbe potuto restituire fino a un milione di Euro in controvalore di mercato. Il 54enne, arrivato con un volo da Johannesburg via Dubai, è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacente.