Via due etti di eroina, la PL: "L'amministrazione non ha dato risalto alla notizia"

Notizie "ignorate da questa Amministrazione che non ne ha dato risalto. Quando un'Amministrazione comunica di offrire sicurezza ai propri cittadini, nonostante il numero limitato di agenti, dovrebbe farlo sottolineando il lavoro svolto". E' la rimostranza dei sindacati di Polizia Locale UIL FPL e SULPL.

Nei giorni scorsi, fanno sapere, gli agenti della PL di Bologna - che hanno annunciato lo sciopero nei giorni della Strabologna e del passaggio del Tour de France - hanno sequestrato un veicolo nel quartiere Porto Saragozza che, apparentemente, risultava in regola ma che "grazie all’operato e alla professionalità degli agenti, è risultato avere la targa contraffatta, per cui il conducente veniva denunciato".

Inoltre, gli operatori e l’unità cinofila hanno consentito il sequestro di quasi 2 etti di eroina in un parco pubblico cittadino del quartiere Navile.



"Questo silenzio non giova al clima che il personale vive quotidianamente: mancanza di personale mezzi operativi obsoleti con totale mancanza di programmazione nell’ammodernamento e sostituzione, rinvio perenne della discussione sull’eventuale adozione delle body cam, solo per citare pochi esempi.. - lamentano i sindacati - Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con una Bologna che è costantemente fanalino di coda in termini di sicurezza".

"Incredibili e totalmente prive di aderenza alla realtà - si legge nella nota - appaiono poi le dichiarazioni apparse sulla stampa, di alcuni assessori che, evidentemente, erano occupati altrove durante le innumerevoli azioni di protesta intraprese, peraltro, anche in Consiglio Comunale. Considerare la SICUREZZA, la ''cenerentola' dei problemi di questa città, è un'operazione miope, che comporta, da tempo e quale conseguenza, danni agli stessi cittadini bolognesi che questa Amministrazione dichiara di curare. Ulteriormente - concludono - il rifiuto del confronto con le sigle sindacali e i lavoratori porterà a inasprire il confronto".