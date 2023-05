2 chili e mezzo di eroina nella valigia: trafficante arrestato al Marconi

Due "confezioni" da 2 chili e mezzo di eroina nel trolley. Non è passato inosservato il cittadino tedesco atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, via Francoforte, proveniente da Nairobi, capitale del Kenya.

E' stato controllato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ammanettato subito dopo.

La droga era stata nascosta in un doppiofondo interno al bagaglio. Il trafficante è stato associato al carcere della Dozza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, la Squadra mobile ha arrestato un cittadino marocchini di 40 anni con diversi precedenti: nella sua abitazione, all'interno di alcune paia di calzini, sono stati trovati 50 dosi di cocaina per un totale di 33 grammi e 4.200 euro.

Sono invece 21 le condanne - per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato - emesse al processo di primo grado all’organizzazione dedita allo spaccio al Pilastro. L'inchiesta dei pm Roberto Ceroni e Marco Imperato partì dall’omicidio di Nicola Rinaldi, il giovane di 28 anni ucciso nell’agosto 2019 in via Frati dal vicino di casa.