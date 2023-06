Maturità 2023, 7.448 bolognesi alla prima prova: tra le tracce Moravia, Quasimodo, Angela e "whatsapp"

7.448 studenti di 366 classi oggi alla prova dell'esame di maturità a Bologna. I maturandi 2023 sono 566mila in tutta Italia e 35.405, ma circa 7.000 non siedono sui banchi questa mattina, si tratta delle scuole delle zone emiliano-romagnole alluvionate, per loro è prevista solo la prova orale, come ha previsto il ministero dell’istruzione e del merito.

La seconda prova scritta si tiene il 22 giugno. La terza prova scritta, se prevista, il 27 giugno, alle ore 8:30.

Le tracce

Dai "classici", Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti", a Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna", della raccolta "La Terra impareggiabil", ma c'è anche il libro-testameno di Piero Angela "Dieci cose che ho imparato”, l’ultima opera del 2022, e il brano "Elogio dell'attesa nell'era di Wathapp" tratto da un testo Marco Belpoliti. C'è anche un testo tratto da Oriana Fallaci, "Intervista con la storia" (Rizzoli 1977).

"L’idea di nazione" con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B "Analisi e produzione di un testo argomentativo".

Notizia in aggiornamento