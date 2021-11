Esame della patente a posto dell'amico: in Motorizzazione arrivano i carabinieri, tutti denunciati

Aveva intenzione di sostenere l'esame di teoria al posto dell'amico, ma è stato scoperto. E' accaduto negli uffici della Motorizzazione Civile di Bologna, ieri, 5 novembre, quando i funzionari hanno chiamato i carabinieri.

Un cittadino nigeriano di 26 anni, regolare sul territorio e già patentato, residente a Reggio Emilia, si era presentato per sostenere l'esame teorico di guida al posto di un'altra persona, cittadino senegalese di 22 anni, residente in città.

Il 26enne non si era limitato a presentarsi al posto dell'amico, ma aveva esibito anche i suoi documenti ed è stato denunciato per sostituzione di persona e fase attestazioni sull'identità. Il 22enne non è stato ancora rintracciato, ma rischia la denuncia per tentata truffa.