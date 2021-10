Esame della patente di guida con l'auricolare, scatta la denuncia

Un suggeritore, malamente nascosto al posto del lecito auricolare fornito dal personale. Per questo un cittadino cinese di 33 anni è stato denunciato dalla polizia, giunta ieri nel primo pomeriggio alla Motorizzazione di via dell'Industria a Bologna mentre si stava effettuando un esame di guida. Secondo quanto ricostruito, ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli stessi esaminatori: fornito un auricolare per comprendere meglio le domande del test, il 33enne poi ha cercato di occultare un altro dispositivo, questo non previsto.

L'arnese in questione è stato sequestrato, e ora il 33enne dovrà vedersela con l'accusa di induzione in errore del pubblico ufficiale in atti pubblici, in concorso con persona rimasta ignota.