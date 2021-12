Congegno wireless e auricolare all'esame della patente: denunciato 40enne

I membri della commissione esaminatrice hanno notato lo strano atteggiamento di un esaminando, si sono insospettiti e hanno chiamato la polizia. Alle 12.30 di ieri, 15 dicembre, la volante del commissariato Due Torri - San Francesco è entrata nelle aule della Motorizzazione civile, in via dell'Industria, dove si stava tenendo la sessione di esame a quiz per il conseguimento della patente di guida.

Lì un cittadino pachistano di 40 anni è stato perquisito e sorpreso con un "congegno", oltre a un cellulare e un auricolare wireless, che gli avrebbero permesso di mettersi in contatto con un "suggeritore" e quindi rispondere correttamente alle domande d'esame. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata.

A novembre scorso, un cittadino nigeriano di 26 anni, già patentato, si era presentato all'esame di guida al posto di un'altra persona, cittadino senegalese di 22 anni, residente in città.