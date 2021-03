Telecamera nella mascherina per superare l'esame della patente: sospeso e denunciato

Muoveva la testa in modo sospetto e indossava una mascherina che presentava un piccolo foro sul lato frontale, con all’interno una piccola telecamera artigianale.

Nei giorni scorsi una pattuglia del Commissariato di P.S. “Bolognina-Pontevecchio” è stata chiamata a intervenite alla Motorizzazione Civile di Bologna, in via dell’Industria, dopo la segnalazione da parte della commissione d'esame teorico della patente di guida.

Un candidato, O.M.A. 50enne nigeriano, era stato notato dalla commissione muovere la testa in modo sospetto. Indossava una mascherina con un piccolo foro sul lato frontale. A quel punto i membri della Commissione d‘esame, insospettiti, hanno chiesto all’uomo di mostrare meglio la mascherina chirurgica e notavano che all’interno di essa era posizionata una piccola telecamera artigianale ben nascosta, un metodo ingegnoso per truccare l’esito dell’esame.

Una vibrazione corrispondeva a Vero, due vibrazioni a Falso

In pratica, l'uomo riprendeva con la mini-telecamera occultata nella mascherina il monitor del computer dove

venivano proiettati i quiz d’esame. Le immagini così riprese venivano, poi, trasmesse a un altro cellulare di un altro soggetto che avrebbe suggerito le risposte esatte, facendo vibrare il cellulare che il 50enne teneva in tasca. Una vibrazione corrispondeva a Vero, due vibrazioni a Falso. L’uomo è stato immediatamente sospeso dall’esame e, all’esito degli accertamenti svolti, è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.