Tenta di imbrogliare all’esame di guida: 49enne denunciato

Un uomo di 49 anni, straniero e residente in provincia di Ferrara, è stato denunciato dai Carabinieri di Bologna per il reato di falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.

I fatti risalgono allo scorso 10 novembre, quando attorno alle ore 9.30 la centrale operativa è stata allertata da una chiamata proveniente dalla Motorizzazione per i comportamenti sospetti di uno dei candidati alla prova teorica di guida. Giunti sul posto, i militari hanno perquisito il 49enne, scoprendo un intricato sistema che di fatto gli permetteva di trasmettere le domande del test all’esterno e di ricevere le risposte corrette: l’uomo, infatti, aveva una microcamera nascosta tra i vestiti e un minuscolo auricolare nascosto nell’orecchio sinistro talmente in profondità che per toglierlo è stato necessario chiamare i sanitari del 118.

Tutta l’attrezzatura digitale è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato.