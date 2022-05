Famiglia in vacanza sull'Appennino: dispersi nei boschi due ragazzini

Due ore che saranno parse interminabili ai genitori dei due 14enni dispersi ieri durante una gita tra i boschi del nostro Appennino. Scattato l'allarme, sono subito partite le ricerche. Per un paio di ore la zona è stata setacciata palmo palmo e fortunatamente i due ragazzini sono stati rintracciati. Sani e salvi. Solo un po' spaventati, come comprensibile.

Le ricerche

E' la butta avventura che ha lasciato con il fiato sospeso famiglia e soccorritori, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Da quanto si apprende, intorno alle ore 15:30 , i Carabinieri della Centrale Operativa di Vergato sono stati informati che due 14enni inglesi risultavano dispersi nei boschi dell’Appennino Tosco-Emiliano, durante una vacanza che stavano trascorrendo in un casolare affittato dai genitori di uno dei due ragazzi.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme si sono immediatamente coordinati nelle ricerche con i colleghi dell’Arma Forestale, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

Il piano delle ricerche ha consentito di rintracciare i due lungo un sentiero in località Case Boni, a pochi chilometri di distanza da dove erano partiti. Spaventati, ma in buone condizioni di salute, i due amici, dopo essere stati visitati dai sanitari del 118, sono stati affidati ai genitori. Sempre ieri e sempre sul nostro Appennino un 64enne è rimasto vittima di incidente sulla via degli Dei, per soccorrere l'uomo sono entrati in azione gli uomini del soccorso alpino.

Consigli dei carabinieri per gli escursionisti

L'episodio fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Ma poteva trasformarsi in tragedia. E' quanto tengono oggi a sottolineare i militari, ricordando che durante le escursioni ad alta quota è importante tenere comportamenti corretti.

"L'Arma - fanno sapere i Carabinieri - attraverso la capillare presenza sul territorio, dispone presso i Comandi Stazione dislocati al di sopra di 1000 m. s.l.m. di personale specializzato nel soccorso in montagna. Le località montane offrono dei panorami di straordinaria bellezza e la possibilità di rilassarsi e divertirsi facendo sport ed escursioni, ma talvolta possono diventare dei luoghi di pericolo soprattutto a causa di comportamenti imprudenti da parte dell'escursionista". E' bene dunque ricordare semplici ma sacrosante regole: