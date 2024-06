Escursionista cade e si ferisce: soccorso con la teleferica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale ancora impegnato per un complesso intervento.

I tecnici sono intervenuti nel pomeriggio lungo il sentiero 333 presso le cascate del Dardagna (nel Comune di Lizzano in Belvedere) per soccorrere un escursionista che a seguito di una caduta ha riportato un trauma al ginocchio.

L'attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione Corno alle Scale è arrivata dalla centrale operativa del 118 e l'intervento non è risultato semplice per la posizione in cui si trovava il 42enne bolognese: l'uomo infatti si trovava sulla sponda opposta del torrente e i tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto installare una teleferica per permettere il trasferimento della barella in totale sicurezza.

Superato il guado il paziente è stato caricato sul mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino e consegnato all'ambulanza che l'ha preso in carico per trasferirlo all'ospedale di Porretta Terme.

Nel pomeriggio di ieri, un’escursionista bolognese è scivolata sulla Via Degli Dei, nella zona dei Prati di Mugnano.