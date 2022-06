Soccorso Alpino a Monte Sole: escursionista bolognese ferita

Due amici (un uomo e una donna) sono partiti questa mattina da Murazze sul sentiero 55 fino a raggiungere la cima del monte Sole. Sul sentiero di discesa per fare ritorno a Sperticano purtroppo la donna (di 47 anni residente in provincia di Bologna) è caduta accusando una distorsione ad una caviglia. Essendo impossibilitata nella discesa, l'amico ha dato l'allarme al 118 che ha allertato il Soccorso Alpino, prontamente è intervenuto sul posto. I tecnici hanno immobilizzato la gamba e caricata la donna sulla portantina l'hanno condotta a valle con tecniche alpinistiche data la pendenza del sentiero. Una volta arrivati a Sparticano ad attenderli c'era l'ambulanza che ha condotto la donna in ospedale.