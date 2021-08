Escursioniste bolognesi in difficoltà sull'alpe trentina: soccorso alpino in azione

Le donne non erano ferite ma in evidente difficoltà data l'altitudine e l'orario serale

Due donne di 44 e di 22 anni sono state riportate a terra in elicottero, dopo essere state recuperate dal soccorso alpino su una montagna, in Trentino. E' successo intorno alle 20:40 di ieri sera, quando la centrale unica emergenza del Trentino è stata allertata per le due escursioniste, che si erano attardate ed avevano perso l'orientamento nei pressi di cima Venegiota (gruppo Pale di San Martino).

Le donne, che si trovavano a una quota di circa 2.300 metri di quota ed erano illese, sono state individuate dall'elicottero, anche grazie ai visori notturni, e raggiunte dal Tecnico di Elisoccorso, calato con il verricello. Dopo un breve tratto a piedi, sono state imbarcate a bordo in hovering e trasferite a passo Valles dove avevano la macchina.