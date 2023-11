Esercito, cambio al vertice del 121esimo Reggimento Artiglieria Controaerei "Ravenna" | FOTO

Cambio al vertice del 121esimo Reggimento Artiglieria Contraerei "Ravenna" di stanza a Bologna: al Colonnello Quirino Avoli è subentrato il parigrado Maurizio Castellano. La cerimonia si è svolta con tutti i crismi militari nella caserma "Corrado Viali". All'evento, presieduto dal Comandante dell’Artiglieria Controaerei, il Generale di Brigata Giuseppe Amodio, hanno presenziato le autorità civili e militari della città di Bologna e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Di fronte all'adunanza, nel suo discorso il Colonnello Avoli ha ripercorso le tappe più significative e ha tracciato il bilancio dei suoi due anni alla guida del 121esimo Reggimento, caratterizzati da varie attività addestrative e operative, che hanno visto il reparto impegnato nei differenti teatri operativi assegnati alla specialità. "Ringrazio il Colonnello Avoli per i traguardi raggiunti - ha detto durante il suo discorso il Generale di Brigata Giuseppe Amodio - e voglio esprimere la mia stima e gratutidine a tutti gli uomini e le donne del 121esimo Reggimento per il costante impegno profuso in tutte le attività che li ha visti protagonisti".